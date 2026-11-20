في إطار الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، أجرى اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الحيوية وأعمال التطوير الجارية بالمدينة، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل، والتأكد من تنفيذ الأعمال بما يحقق نقلة حضارية تليق بمكانة إسنا التاريخية والسياحية.

ورافق رئيس المدينة خلال الجولة المهندس عبد الرحيم محمد عبد الدايم، مسؤول جهاز التعمير، حيث تفقدا أعمال تطوير منطقة المعبد، والتي تشهد تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية ودهان واجهات المنازل، وحرص رئيس المدينة على متابعة الأعمال بنفسه والوقوف على تفاصيل التنفيذ، مؤكدا أهمية خروج المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق بمحيط معبد خنوم، باعتبارها من المناطق المهمة التي تشهد حركة سياحية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة وإبراز طابعها التاريخي أمام زوار المدينة.

وخلال تفقده المنطقة، عاين رئيس المدينة عددا من المنازل التي تمثل خطورة بسبب تهالكها وآيليتها للسقوط، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظا على أرواح المواطنين ، وضمان سلامة المارة والمترددين على المنطقة.

كما تفقد رئيس المدينة مشروع تطوير كورنيش إسنا الجديد، لمتابعة الأعمال الجارية ومعدلات التنفيذ، باعتباره أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تحسين الواجهة النيلية للمدينة وتوفير متنفس حضاري للمواطنين، إلى جانب متابعة أعمال تطوير وإعادة رصف الطريق السريع عند مدخل إسنا بمنطقة الخديوى، والذي يجري تنفيذه بتكلفة 32 مليون جنيه، للوقوف على مراحل العمل ومتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق وتحسين حركة المرور وتيسير الدخول والخروج من المدينة.

وحرص رئيس مركز ومدينة إسنا على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير، والعمل على تذليل أي معوقات أمام التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، خاصة المناطق الأثرية والسياحية، استعدادا للعيد القومي لمحافظة الأقصر.