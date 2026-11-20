إرتفعت وارادات الصين من النفط من السعودي 12% على أساس سنوي، حيث ازدادت لثلاثة أمثال تقريبا من 2.7 مليون طن في سبتمبر إلى 7.88 مليون طن أو 1.86 مليون برميل يوميا في أكتوبر بحسب تقارير إعلامية .

ويُشار إلى أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، ارتفعت 10% في أكتوبر ‌على أساس سنوي إلى 10.03 مليون طن بما يعادل 2.36 مليون برميل يوميا.

ووفقا لـ (رويترز) فقد إرتفعت الواردات من روسيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 97.62 مليون طن.

فيما انخفضت الواردات من الإمارات 10% على أساس سنوي إلى مليون طن أو 0.81 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وهبطت الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى 23% إلى 21.86 مليون طن.

وصعدت الواردات من البرازيل، ثالث أكبر مورد ‌للصين ⁠في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بـ 7% على أساس سنوي إلى 3.81 مليون طن أو 0.9 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول. وارتفعت الواردات في الفترة من يناير ⁠إلى أكتوبر 31% إلى 48.11 مليون طن.

بينما انخفضت الواردات من ماليزيا، التي تعد أكبر مركز لإعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، 84 % على ⁠أساس سنوي إلى 0.78 مليون طن أو 0.18 مليون برميل يوميا في أكتوبر .

وانخفضت الواردات في الفترة من يناير إلى أكتوبر 53% إلى 26.19 مليون طن.