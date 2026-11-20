أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين بالدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا تميز أجندتها السينمائية وتنوع الأفلام المشاركة، التي تضم أعمالًا سبق عرضها في عدد من أكبر المهرجانات العالمية، من بينها مهرجانات كان وبرلين وفينيسيا ولوكـارنو، وهو ما يعكس المكانة الفنية التي يتمتع بها مهرجان القاهرة على خريطة السينما الدولية.

وأشار أحمد سعد الدين في صباح البلد إلى أن المهرجان يقدم للجمهور المصري فرصة لمشاهدة أفلام عالمية حظيت بمشاركات في محافل سينمائية كبرى، إلى جانب مجموعة من العروض الأولى، بما يثري التجربة السينمائية ويتيح التعرف على مدارس واتجاهات فنية مختلفة.

145 فيلمًا من 64 دولة

وتضم الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 145 فيلمًا من 64 دولة، من بينها 17 فيلمًا في عرضها العالمي الأول، و5 أفلام في عرضها الدولي الأول، إلى جانب 87 فيلمًا تُعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أفلام من مهرجانات كان وبرلين وفينيسيا

وتشهد الدورة عرض عدد من الأعمال التي شاركت في مهرجانات دولية بارزة، من بينها مهرجان كان السينمائي، ومهرجان برلين، ومهرجان فينيسيا، فضلًا عن مهرجان لوكارنو، وهو ما يمنح برنامج المهرجان ثقلًا فنيًا ويعزز تنوع الاختيارات أمام الجمهور.

مهرجان القاهرة ودعم صناعة السينما

ولا تقتصر أهمية المهرجان على عرض الأفلام واستضافة النجوم، بل تمتد إلى دعم صناعة السينما من خلال الأنشطة والورش المتخصصة، وإتاحة فرص تبادل الخبرات بين صناع الأفلام، بما يسهم في تطوير المواهب وتعزيز حضور السينما المصرية على المستوى الدولي.

وتأتي الدورة الحالية بالتزامن مع مرور 50 عامًا على انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يواصل تقديم تجارب سينمائية متنوعة، وترسيخ حضوره كأحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة.