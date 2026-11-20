أفادت تقارير بأن وزارة الزراعة الأمريكية عطّلت بعض التطبيقات هذا الأسبوع، استجابةً لحادثة تتعلق بالأمن السيبراني، حسب صحيفة نيويورك بوست.

حوادث سيبرانية في أمريكا



وتؤثر الأعطال على البوابات الإلكترونية التي تستخدمها الوزارة لتقديم بعض المدفوعات، مثل تأمين المحاصيل للمزارعين، وفقًا لما ذكره موقع Nextgov/FCW الخميس.



كما تعطل موقع وزارة الزراعة الأمريكية لفترة وجيزة مساء الخميس، عندما حاولت صحيفة نيويورك بوست الوصول إليه، وظهرت رسالة تفيد بأنه متوقف مؤقتًا لإجراء أعمال صيانة.



وكُشف عن الحادثة يوم الاثنين لبعض موظفي وزارة الزراعة الأمريكية، عبر رسالة بريد إلكتروني من كريس روتلر، القائم بأعمال مساعد رئيس مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في مركز الأعمال الخاص بالإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد بالوزارة، وفقًا لموقع Nextgov/FCW.

وتأتي الحادثة في أعقاب سلسلة من الأعطال التقنية التي أثرت على شركة مايكروسوفت، وعدد من البنوك الأمريكية الكبرى، وقطاع الطيران، ووكالة الأمن القومي الأمريكية.



وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أدلة على أن تلك الأعطال مرتبطة بعضها ببعض أو أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية.