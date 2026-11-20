استمر ثبات سعر الدولار في بدء التعاملات الصباحية المحددة اليوم الجمعة 20-11-2026 بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك .

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه لدرجات مستقرة علي مستوى الجهاز المصرفي.

تحركات الدولار

وصعد سعر الدولار مقدار 3 قروش منذ مطلع الأسبوع الجاري وعلي مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل سعر الدولار في آخر تحديث له 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

سجل أقل سعر دولار 53.72 جنيها للشراء و 53.82 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي".

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.74 جنيها للشراء و 53.84 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.76 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.77 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، المصري الخليجي، العقاري المصري العلربي، المصرف العربي الدولي،سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.87 جنيها للشراء و 53.97 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.855 جنيها للشراء و 53.95 جنيها للبيع في بنك نكست.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.79 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.