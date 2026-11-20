تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، ظهر اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026، إلى مراسم قرعة ملحق دوري الأمم الأوروبية، التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، لتحديد مواجهات الملحق المؤهل إلى المستوى الأول والهابط إلى المستوى الثاني في النسخة المقبلة من البطولة.

وتأتي القرعة بعد إسدال الستار على منافسات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، مساء الثلاثاء الماضي، حيث حُسمت هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب المنتخبات التي ستخوض مواجهات ملحق الصعود والهبوط.

نظام ملحق دوري الأمم الأوروبية

نجحت المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعات الأربع بالمستوى الأول في حجز مقاعدها بالدور ربع النهائي من البطولة.

في المقابل، ستخوض المنتخبات الأربعة صاحبة المركز الثالث في المستوى الأول مواجهات الملحق أمام المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعات المستوى الثاني، وذلك بنظام الذهاب والإياب.

ويسعى كل منتخب لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراتي الملحق، من أجل حسم بطاقة البقاء في المستوى الأول أو الصعود إليه، بينما ستضطر المنتخبات الخاسرة إلى خوض منافسات المستوى الثاني خلال النسخة المقبلة.

المنتخبات المشاركة في ملحق دوري الأمم الأوروبية

منتخبات المستوى الأول:

* إيطاليا: المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

* اليونان: المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

* كرواتيا: المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

* الدنمارك: المركز الرابع بالمجموعة الرابعة.

منتخبات المستوى الثاني:

* سلوفينيا: المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

* المجر: المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

* أيرلندا: المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

* البوسنة والهرسك: المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.

موعد قرعة ملحق دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق مراسم قرعة ملحق دوري الأمم الأوروبية، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة ملحق دوري الأمم الأوروبية

تُنقل مراسم القرعة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، التي تتيح للجماهير متابعة تفاصيل القرعة والتعرف على المواجهات المرتقبة بين المنتخبات الثمانية المشاركة في الملحق