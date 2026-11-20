في استجابة سريعة لما نشره موقع «صدى البلد» بشأن شكاوى أهالي شارع عبد السلام عارف بمدينة القناطر الخيرية من تراكم القمامة، وجه رئيس الحي بسرعة التدخل ورفع المخلفات من الشارع، باستخدام اللوادر ومعدات النظافة.

وشهد الشارع تحركا من الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات القمامة وإزالة المخلفات، في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وأشاد الأهالي بسرعة الاستجابة والتحرك على أرض الواقع، معربين عن أملهم في استمرار أعمال النظافة والمتابعة الدورية لمنع تجدد تراكم القمامة، والحفاظ على بيئة صحية تليق بسكان المنطقة.

وتأتي هذه الاستجابة في إطار الدور المجتمعي والإعلامي لموقع «صدى البلد» في نقل شكاوى المواطنين وتسليط الضوء على مشكلاتهم ومتابعة التحركات التنفيذية لحلها.