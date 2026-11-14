مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية

شهدت قرية البرادعة بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جريمة قتل ، بعدما تحولت خلافات سابقة بين صديقين إلى مشاجرة، أقدم خلالها شاب بقتل صديقه واصابة شقيقه بطعنة نافذة في البطن والفخذ، قبل أن يفر هاربًا، لتنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى في حالة خطرة.



وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين بموقف قرية البرادعة، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة شقيقه بإصابات بالغة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يُدعى «أحمد أ. ع»، 25 عامًا، ومقيم بقرية البرادعة، إثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وطعنة نافذة بالبطن أودت بحياته، فيما أصيب شقيقه «سيد أ. ع»، 17 عامًا، بطعنة نافذة في البطن والفخذ، وجرى نقله إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإيداعه الرعاية الصحية نظرًا لخطورة حالته.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، ويدعى «محمد م. ع. ر»، 26 عامًا، وشهرته «أبو الروس»، والذي تبين إصابته بطعنة في الظهر وكسر بالأنف.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم نشبت قبل نحو شهر بقرية أبو الغيط، بعدما تعدى المجني عليه على المتهم بالضرب عدة مرات، لتظل الخلافات قائمة بينهما حتى تجددت في موقف البرادعة.

وأضافت التحريات أن المتهم قرر الانتقام من صديقه، فتعدى عليه أمام المارة باستخدام سلاح أبيض «خنجر»، مسددًا له طعنة نافذة بالبطن وجرحًا ذبحيًا بالرقبة، أوديا بحياته في الحال، كما أصاب شقيقه بإصابات بالغة، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.