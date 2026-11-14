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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
آية التيجي

تعد كيكة الحليب الساخن من الحلويات المنزلية الشهية التي تتميز بقوامها الإسفنجي الناعم وخفتها، فضلًا عن مذاقها الغني الذي يجعلها اختيارًا مثاليًا للتقديم مع الشاي أو القهوة. وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في المنزل، ما يجعلها مناسبة لربات البيوت والمبتدئات في إعداد الحلويات.

وتعتمد طريقة عمل كيكة الحليب الساخن على إضافة الحليب والزبدة بعد تسخينهما إلى خليط الكيك، وهي الخطوة التي تمنحها قوامًا طريًا ومميزًا، مع ضرورة الالتزام بمقادير المكونات وخطوات الخفق والخبز للحصول على نتيجة ناجحة.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

مقادير كيكة الحليب الساخن:

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات، منخول.
كوب من الحليب كامل الدسم.
نصف كوب من الزبدة غير المملحة، مقطعة مكعبات.
2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
4 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.
2 كوب من السكر.
ملعقة ونصف صغيرة من خلاصة الفانيليا.
سكر بودرة للتزيين.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن في المنزل:

ـ سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي قالب كيك دائريًا أو مستطيلًا، مع تبطينه بورق الزبدة لتسهيل إخراج الكيكة بعد الخبز.

ـ ضعي الحليب والزبدة في قدر صغير على نار متوسطة، وقلبي باستمرار حتى تذوب الزبدة ويسخن الحليب دون الوصول إلى مرحلة الغليان، ثم ارفعيه عن النار.

ـ في وعاء منفصل، انخلي الدقيق والبيكنج بودر والملح جيدًا، واتركي الخليط جانبًا.

ـ اخفقي البيض والسكر باستخدام الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة إلى عالية لمدة تتراوح بين 3 و4 دقائق، حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشًا.

ـ أضيفي الفانيليا إلى خليط البيض والسكر، واخفقي لفترة قصيرة حتى تمتزج المكونات.

ـ خففي سرعة الخلاط، ثم أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا على 3 دفعات، مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

ـ اسكبي خليط الحليب والزبدة الساخن ببطء إلى العجين مع استمرار الخفق على سرعة منخفضة، حتى تحصلي على خليط متجانس.

ـ صبي خليط الكيك في القالب المجهز، ثم أدخليه الفرن لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة للقالب المستطيل، أو 30 و35 دقيقة للقالب الدائري.

ـ اختبري نضج الكيكة باستخدام عود خشبي، فإذا خرج نظيفًا من المنتصف تكون قد نضجت.
ـ اتركي الكيكة تبرد داخل القالب لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم انقليها إلى رف التبريد حتى تبرد تمامًا.

ـ زيني الوجه بالسكر البودرة وقدميها مع المشروبات الساخنة.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

أسرار نجاح كيكة الحليب الساخن

للحصول على كيكة الحليب الساخن بقوام إسفنجي وهش مثل محلات الحلويات، ينصح بمراعاة بعض الخطوات المهمة:

- استخدام البيض بدرجة حرارة الغرفة للحصول على خليط أكثر تجانسًا.
- نخل الدقيق والبيكنج بودر قبل الاستخدام لتجنب التكتلات.
- خفق البيض والسكر جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشًا.
- تسخين الحليب والزبدة دون تركهما يغليان.
- إضافة خليط الحليب تدريجيًا مع استمرار الخفق على سرعة منخفضة.
- عدم فتح باب الفرن خلال الدقائق الأولى من الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

وبهذه الخطوات يمكنك تحضير كيكة الحليب الساخن في المنزل بمذاق شهي وقوام ناعم، لتكون من الوصفات المناسبة للتجمعات العائلية والضيافة.

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طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

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