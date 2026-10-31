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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن أم على بالمكسرات.. حلوى مصرية لذيذة

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات
آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات في المنزل، باعتباره واحدا من أشهر الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة على المائدة المصرية، بفضل مذاقه الغني الذي يجمع بين رقائق العجين المقرمشة والحليب الساخن والقشطة والمكسرات المحمصة.

وتتميز أم علي بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في المنزل، كما يمكن تقديمها ساخنة بعد وجبات الغداء أو في العزومات والمناسبات العائلية، ويمكن إعدادها باستخدام رقائق الباف باستري أو الجلاش، على طريقة الشيف مي صيام.

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

تُعد أم علي من الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة، مع إمكانية التنويع في أنواع المكسرات المستخدمة للحصول على مذاق مميز وقوام كريمي شهي.

مكونات طاجن أم علي بالمكسرات:

عبوة من رقائق الباف باستري أو كمية مناسبة من الجلاش.

لتر من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف كوب من القشطة.

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

ربع كوب من البندق المجروش.

ربع كوب من اللوز المجروش.

ربع كوب من الفستق المجروش حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

خطوات تحضير طاجن أم علي بالمكسرات:

ـ في البداية، قطعي رقائق الباف باستري إلى قطع متوسطة الحجم، ثم رصيها في صينية وأدخليها الفرن حتى تنضج وتصبح ذهبية ومقرمشة. وفي حالة استخدام الجلاش، ادهني طبقاته بقليل من الزبدة وحمريها في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي.

ـ اخلطي الزبيب وجوز الهند المبشور واللوز والبندق والفستق في وعاء، ويمكن تحميص المكسرات قليلا قبل إضافتها لتعزيز نكهتها.

ـ ضعي الحليب في قدر على النار، ثم أضيفي السكر والفانيليا وقلبي المكونات جيدا حتى يذوب السكر ويسخن الحليب، دون تركه يغلي لفترة طويلة.

ـ وزعي قطع العجين المحمص داخل طاجن مناسب لدخول الفرن، ثم أضيفي خليط المكسرات والزبيب وجوز الهند، مع الاحتفاظ بجزء من المكسرات لتزيين الوجه.

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

ـ اسكبي الحليب الساخن فوق العجين والمكسرات حتى تتشرب جميع المكونات السائل، ثم وزعي القشطة على الوجه للحصول على طبقة غنية وكريمية.

ـ أدخلي الطاجن إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية، واتركيه لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، حتى يتماسك الخليط ويكتسب الوجه لونا ذهبيا شهيا.

ـ يمكنك تشغيل الشواية لدقائق قليلة في النهاية للحصول على لون ذهبي مميز، مع متابعة الطاجن باستمرار حتى لا يحترق الوجه.

ـ أخرجي طاجن أم علي من الفرن، وزينيه ببقية المكسرات، ثم قدميه ساخنا للاستمتاع بمذاقه الغني وقوامه الكريمي المميز.

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