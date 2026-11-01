خدعتا مُسنًا بادّعاء علاجه من الحسد .. ضبط سيدتين سرقتا أمواله في بولاق الدكرور

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدتين بتخديره وسرقة مبلغ مالى منه بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من (مسن – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سيدتين مجهولتين لقيامهما بالطرق على باب الشقة محل سكنه وإستغلال كبر سنه وإيهامه بكونه مريض "محسود" وقدرتهما على علاجه ، حيث طالبا منه إحضار المبلغ المالى المتواجد بالمنزل حتى يتمكنا من علاجه بأسلوب "الرقية" ، وعقب إنصرافهما إكتشف قيامهما بسرقة المبلغ المالى المشار إليه بأسلوب المغافلة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة "الظاهرتين بمقطع الفيديو" ("لهما معلومات جنائية" – مقيمتين بدائرة مركز شرطة مغاغا بالمنيا) ، وبمواجهتهما إعترفوا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (مركبة "توك توك " ، دراجتين "هوائية ، كهربائية" ) قامتا بشرائهم من متحصلات السرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



