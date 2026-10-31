طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل في البيت.. بمكونات اقتصادية

يُعد الفطير المشلتت من أشهر الأكلات المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة عند تقديمه مع العسل الأسود والطحينة أو القشطة والجبنة، ويتميز بطبقاته المورقة وطعمه الغني الذي يجعله اختيارًا مفضلًا على مائدة الإفطار.

ويمكن تحضير الفطير المشلتت في المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية متوفرة في معظم المطابخ، بدلًا من شرائه جاهزًا من المخابز. وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد»، طريقة سهلة لتحضيره وتقديمه مع العسل.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل

تعتمد وصفة الفطير المشلتت على الدقيق والماء والسمنة، مع الاهتمام بخطوات فرد العجين وتطبيقه للحصول على الطبقات المورقة والقوام المميز.

مكونات الفطير المشلتت:

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

ماء للعجن حسب الحاجة.

سمنة بلدي للفرد والتوريق والتسوية.

مكونات التقديم:

عسل أسود.

طحينة.

قشطة بلدي.

عسل نحل.

جبنة حسب الرغبة.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل

خطوات تحضير الفطير المشلتت في المنزل:

ـ تحضير العجينة: ضعي الدقيق في وعاء عميق، ثم أضيفي السكر والملح وقلبي المكونات جيدًا.

ـ العجن: أضيفي الماء تدريجيًا إلى خليط الدقيق مع العجن المستمر، حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.

ـ تقسيم العجين وتركه ليرتاح: شكلي العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم، ثم اتركيها لبعض الوقت حتى ترتاح ويسهل فردها.

ـ فرد العجين بالسمنة: افردي كل كرة باستخدام النشابة، ثم ادهني سطحها بالسمنة البلدي واطويها إلى أربعة أرباع، مع دهن السمنة بين كل طبقة وأخرى للمساعدة في تكوين الطبقات المورقة.

ـ تشكيل الفطير: اجمعي العجينة المطوية مرة أخرى على شكل كرة، واتركيها لترتاح مجددًا، ثم افرديها في صينية الفرن وادهني الوجه بالسمنة.

ـ تسوية الفطير: تُستكمل الوصفة بفرد العجينة وتجهيزها للتسوية، مع استخدام السمنة السائلة أثناء الطهي حتى تكتسب اللون الذهبي والقوام المميز.

ـ التقديم: قطعي الفطير المشلتت وقدميه ساخنًا مع القشطة البلدي والجبنة والعسل الأسود، ويمكن مزج العسل الأسود بالطحينة أو تقديمه مع عسل النحل حسب الرغبة.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالعسل

سر نجاح الفطير المشلتت المورق

يعتمد الحصول على فطير مشلتت بطبقات هشة ومورقة على ترك العجينة ترتاح جيدًا قبل الفرد، واستخدام السمنة بين طبقات العجين أثناء تطبيقه، مع فردها برفق حتى لا تتمزق.

كما يمكن تقديم الفطير بأكثر من طريقة، سواء مع العسل الأسود والطحينة أو القشطة والجبنة، ليكون مناسبًا لوجبة الإفطار أو التجمعات العائلية.