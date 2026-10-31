تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تحرك مرتقب من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لاحتواء أزمة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، والعمل على تقريب وجهات النظر بينه وبين الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هاني أبو ريدة سيزور محمد صلاح في تركيا خلال ساعات قليلة، من أجل إذابة الخلافات التي نشبت عقب المعسكر الماضي بسبب الجهاز الفني للمنتخب.

وأضاف أن الزيارة تستهدف تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وإنهاء الأزمة تمهيدًا لانضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر في نوفمبر المقبل.

يواصل النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي فرض نفسه بين أبرز الهدافين في الملاعب الأوروبية خلال الموسم الحالي 2026-2027 بعدما اقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية وسط منافسة شرسة مع كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند والبرازيلي رافينيا.

ونجح قائد منتخب مصر في تسجيل 8 أهداف خلال 9 مباريات بقميص طرابزون سبور في الدوري التركي ليحتل المركز التاسع في التصنيف ويؤكد استمرار تألقه التهديفي في تجربته الجديدة بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.



محمد صلاح يتحدى نجوم أوروبا من بوابة الدوري التركي

خطف محمد صلاح الأنظار بأرقامه المميزة مع طرابزون سبور بعدما سجل 8 أهداف في أول 9 مباريات بالدوري التركي بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة ليحجز مكانا بين أبرز الهدافين في القارة العجوز.

ويتساوى الفرعون المصري في عدد الأهداف مع مجموعة من المهاجمين البارزين يتقدمهم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي الذي أحرز 8 أهداف خلال 7 مباريات والألماني نيكلاس فولكروغ، صاحب الرصيد ذاته في 7 مواجهات.

كما يتساوى صلاح مع الكولومبي لويس سواريز مهاجم سبورتينج لشبونة والنيجيري جيفت أوربان، لاعب أمديسبور بعدما سجل كل منهما 8 أهداف في 9 مباريات إلى جانب المغربي ياسر زابيري الذي أحرز 8 أهداف خلال 10 لقاءات.

وفي المقابل، يتقدم اليوناني فانجيليس بافليديس مهاجم بنفيكا البرتغالي على صلاح بفارق هدف واحد بعدما سجل 9 أهداف في 9 مباريات.