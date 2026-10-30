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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتجات محمد صلاح تكتسح متاجر طرابزون.. والنادي يستعد لطرح دفعات جديدة

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تشهد متاجر نادي طرابزون سبور التركي إقبالًا جماهيريًا متزايدًا على المنتجات المرتبطة بالنجم المصري محمد صلاح، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها قائد منتخب مصر منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة «61 Saat» التركية أن المجموعة الخاصة بمحمد صلاح، التي يطرحها المتجر الرسمي للنادي «TS Club»، حققت مبيعات قوية خلال الدفعات الأولى، رغم عدم اكتمال طرح جميع المنتجات المخصصة للنجم المصري.

طرابزون سبور يستعد لطرح دفعات جديدة

وبحسب التقرير، اقتربت الكميات الأولى من المنتجات من النفاد، ما دفع إدارة النادي إلى العمل على تجهيز دفعات جديدة لتلبية الطلب المتزايد من الجماهير.

ويعمل طرابزون سبور على توفير المنتجات تدريجيًا داخل متاجره الرسمية، إلى جانب طرحها عبر منصته الإلكترونية، مع توقعات بتجاوز المجموعة 10 أصناف مختلفة من الملابس والإكسسوارات التي تحمل اسم محمد صلاح.

محمد صلاح ينعش المبيعات التجارية لطرابزون

ولا يقتصر تأثير محمد صلاح على الجانب الفني داخل الملعب، بل امتد إلى الجانب التجاري والتسويقي، بعدما أسهمت شعبيته الكبيرة في زيادة اهتمام الجماهير بمنتجات النادي التركي.

ويسعى طرابزون سبور إلى الاستفادة من الإقبال المتزايد على المنتجات المرتبطة بالنجم المصري، من خلال توفير كميات إضافية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الجماهير للمباريات القادمة للفريق.

وتعكس هذه الخطوة القيمة التسويقية الكبيرة التي يمتلكها محمد صلاح، وقدرته على جذب اهتمام الجماهير وتعزيز مبيعات النادي منذ وصوله إلى الدوري التركي.

محمد صلاح طرابزون سبور الدوري التركي

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