مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على سيدة فى صحراء مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن عثور قائدى سيارتين على إحدى السيدات بأحد الطرق الصحراوية بمطروح.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية) وبسؤالها تبين إضطرابها نفسياً ، وتم التوصل لأهليتها وبسؤال نجلها أقر بأن والدته قامت بترك المنزل منذ عدة أشهر لخلافات أسرية وأنها معتادة الغياب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم تسليم المذكورة لأهليتها مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.





