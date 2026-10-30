ياسر ريان: شكل الأهلي مع عموتة ليس جيدًا.. والخسارة من بيراميدز قد تعجل برحيله

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن أداء الفريق تحسن نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، لكن الشكل العام للفريق لا يزال غير جيد حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأهلي مع المدير الفني الحسين عموتة أصبح ينظر إلى النتائج أكثر من الأداء، خاصة قبل المواجهات الصعبة المقبلة أمام بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي

وتحدث ريان، خلال ظهوره في برنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، عن تصريحات وائل جمعة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن يوجه رسائله التحفيزية للاعبين داخل غرفة الملابس وليس أمام الشاشات، حتى لا تُفهم تصريحاته بشكل خاطئ.

كما أبدى إعجابه بأداء مودرن سبورت أمام الأهلي، مشيدًا بإصرار الفريق ورغبته في تحقيق الفوز وعدم الاكتفاء بالدفاع.

واختتم ياسر ريان تصريحاته، بالتأكيد على أن مواجهة بيراميدز قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل الحسين عموتة مع الأهلي، موضحًا أن خسارة المباراة، بالتزامن مع مطالبات الجماهير برحيل المدير الفني؛ قد تؤدي إلى نهاية مشواره مع الفريق.