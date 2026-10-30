خاص| كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة.. ويترقب حسم مصيره مع عموتة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن رفض أحمد خالد «كباكا»، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، فكرة الاستمرار داخل القلعة الحمراء دون الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات؛ في ظل ابتعاده التام عن حسابات الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة منذ بداية الموسم الجاري.

كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة

وأوضح المصدر أن اللاعب يشعر بحالة من عدم الرضا؛ بسبب عدم حصوله على فرصة لإثبات قدراته، خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق منذ انطلاق الموسم، وهو ما دفعه للتفكير في مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن كباكا لا يرغب في الاستمرار بنفس الوضع الحالي، ويرى أن المشاركة بانتظام تمثل أولوية بالنسبة له من أجل تطوير مستواه والحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات لحسم موقف اللاعب، سواء بالحصول على فرصة مع الفريق الأول أو دراسة العروض المناسبة للرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة؛ في ظل رغبته في عدم إهدار المزيد من الوقت بعيدًا عن المشاركة.