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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سائق داخل شركة نقل في الجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن زعم القائم على النشر قيام المسؤولين عن إدارة إحدى شركات النقل بالاستيلاء على سيارته والتعدي عليه بالضرب واحتجازه داخل مقر الشركة المشار إليها بالجيزة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبسؤاله؛ أقر بأنه بتاريخ 21 من أكتوبر الجاري، جرى حجز سيارته بمعرفة الأمن الإداري بإحدى الجمعيات التعاونية الكائنة بدائرة القسم، كإجراء إداري؛ بسبب ارتكابه مخالفة تحميل ركاب دون تصريح، وذلك في أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة القسم، ومطالبته بسداد غرامة مالية عن السيارة.

وبمواجهته؛ أقر باختلاق تلك الادعاءات نكاية في الشركة المشار إليها؛ ظنًا منه أنها تسببت في حجز سيارته، واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى شركات النقل

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