خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب وانتزاع مفتاح سيارته عُنوةً والادعاء بكونه "ضابط شرطة" وذلك حال سيرهما بأحد الطرق بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من "القائم على النشر" قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالتعدى عليه بالسب لخلاف بينهما حول أولوية المرور حال استقلاله سيارته بأحد الطرق بدائرة القسم.

باستدعاء "القائم على النشر" (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، واتهم الأول بالتعدى عليه بالسب والضرب وقيامه بأخذ مفتاح سيارته عنوة والادعاء بكونه ضابط شرطة.. وبسؤال الأول أنكر ادعائه كونه ضابط شرطة وقدم مفتاح السيارة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.