قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتولى رئاسة الدورة الـ 15 لمؤتمر جمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفسادIACA
نشأت الديهي يسأل بوتين.. والرئيس الروسي: «أنت مين وقناة إيه؟»
قوات الاحتلال تفجر منزلي الشهيدين حمودة والجعبة في الخليل
«سنتكوم»: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز.. والحرس الثوري لم يعد موجودا فيه
1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا وتُحذر من تقلبات مفاجئة
خاص| كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة.. ويترقب حسم مصيره مع عموتة
محمد طارق أضا يكشف أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة
طردني الفجر بـ البيجامة.. هناء تطلب الخلع والسبب طبق كشري
أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية 2026.. ما موقف محمد صلاح؟
تحذير من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس مساء اليوم
إقالة مسئول عسكري أمريكي بارز للاشتباه في تسريب معلومات سرية عن إيران وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة في الجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب وانتزاع مفتاح سيارته عُنوةً والادعاء بكونه "ضابط شرطة" وذلك حال سيرهما بأحد الطرق بالجيزة.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من "القائم على النشر" قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالتعدى عليه بالسب لخلاف بينهما حول أولوية المرور حال استقلاله سيارته بأحد الطرق بدائرة القسم.

باستدعاء "القائم على النشر" (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، واتهم الأول بالتعدى عليه بالسب والضرب وقيامه بأخذ مفتاح سيارته عنوة والادعاء بكونه ضابط شرطة.. وبسؤال الأول أنكر ادعائه كونه ضابط شرطة وقدم مفتاح السيارة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

المتهمين

خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة في الجيزة

المنشور

الهزار قلب بجد.. القبض على طالبتين تشاجرتا داخل مدرسة بالقليوبية

المتهم

القبض على عاطل يمارس أعمال التسول بالبحيرة

بالصور

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد