طالب الركاب بالنزول من السيارة.. القبض على سائق فان بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قائد سيارة أجرة «فان»؛ لقيامه بمطالبة الركاب بالنزول من السيارة قبل انتهاء خط سيرها بالبحيرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتاريخ 28 من الشهر الجاري، حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة.

وجرى التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.