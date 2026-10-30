الصحة اللبنانية: 4389 شهيدا و12428 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم /الجمعة/، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى 30 أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 4389 شهيدا و12428 جريحا.

وأوضح البيان أن الأرقام المسجلة تعكس إجمالي الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان في 2 مارس الماضي وحتى اليوم، وفقا للإحصاءات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 30 أكتوبر الجاري إلى 8956 شهيدا و30664 جريحا.

وتواصل وزارة الصحة العامة متابعة أعداد الشهداء والجرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتحديث الحصيلة الإجمالية بصورة دورية استنادا إلى التقارير الواردة من الجهات الصحية المعنية.