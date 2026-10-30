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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تسرب نفطي يثير القلق في الإمارات.. إغلاق شواطئ ومناطق ساحلية بـ 3 إمارات احترازيًا

تسرب نفطي
تسرب نفطي
القسم الخارجي

اتخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية تمثلت في الإغلاق المؤقت لعدد من الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارات أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة؛ على خلفية تسرب نفطي في مياه الخليج العربي، وسط تحركات مكثفة لاحتواء التلوث ومنع امتداده إلى مناطق ساحلية جديدة، وحماية البيئة البحرية.

وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية رصد تسرب نفطي من إحدى ناقلات النفط، تسبب في تلوث بحري طال شواطئ إمارة أم القيوين، مؤكدة أن فرقًا متخصصة بدأت بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية تنفيذ عمليات الاحتواء والتطويق والتنظيف والمعالجة للحد من الآثار البيئية للحادث.

وشملت الإجراءات إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين مؤقتًا، كما أعلنت إمارة رأس الخيمة إغلاق جميع شواطئها حتى إشعار آخر، فيما قررت الشارقة إغلاق شواطئها بصورة مؤقتة، في إطار تدابير استباقية لمنع وصول التلوث النفطي إلى مناطق إضافية.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، أظهرت صور أقمار صناعية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي، التُقطت في 24 أكتوبر، اتساع البقعة النفطية واقترابها من سواحل أم القيوين، ما أثار مخاوف بشأن تأثيراتها المحتملة على الحياة البحرية والنظم البيئية الساحلية.

ولم تعلن السلطات الإماراتية رسميًا هوية الناقلة المتسببة في التسرب أو أسبابه، غير أن خبراء ومصادر ملاحية رجحوا أن يكون مصدره الناقلة «جيم رقم 2»، التي تعرضت لحادث إثر إصابتها بمقذوف مجهول الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الروائح النفطية التي رصدها سكان في الشارقة وعجمان وأم القيوين لا تشكل خطرًا على الصحة العامة، مع دعوة الصيادين ومرتادي البحر إلى تجنب المناطق المتضررة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وتتواصل عمليات المسح الساحلي والتقييم البيئي لتحديد نطاق التلوث، فيما لم تعلن السلطات موعدًا محددًا لإعادة فتح الشواطئ المغلقة.

السلطات الإماراتية أم القيوين إمارات الشارقة رأس الخيمة تسرب نفطي

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