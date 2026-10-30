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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يطلب معلمين بنظام الحصة في 6 تخصصات.. اعرف التفاصيل وضوابط التقديم

شيخ الازهر
شيخ الازهر
محمد صبري عبد الرحيم

يفتح قطاع المعاهد الأزهرية، غداً السبت باب التقدم للعمل بنظام الحصة من أجل سد العجز في عدد من التخصصات الدراسية بالمعاهد الأزهرية، منها: العلوم الشرعية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يتلقى قطاع المعاهد الأزهرية، طلبات الراغبين في العمل بنظام الحصة، غداً السبت 31 أكتوبر 2026 ولمدة 10 أيام، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها المناطق الأزهرية. 

سد العجز في المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة للاستعانة بهم في سد العجر في العلوم الشرعية والعربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، من يرغب التوجه لديوان عام المنطقة التابع لها محل الإقامة لتقديم أوراقه وفق الشروط التي ستعلن عنها المناطق الأزهرية، وسيستمر تقديم الأوراق لمدة عشرة أيام تبدأ من السبت 31 أكتوبر 2026م.

التخصصات المطلوبة للعمل بالمعاهد الأزهرية

تشمل التخصصات التي أعلن قطاع المعاهد الأزهرية حاجته إلى معلمين بها بنظام الحصة ما يلي:

- العلوم الشرعية.
- العلوم العربية.
- الرياضيات.
- العلوم.
- الدراسات الاجتماعية.
- اللغة الإنجليزية.

الاستعانة بالوعاظ والأئمة في المعاهد الأزهرية

وبناءً على تعليمات الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيال الاستعانة بالوعاظ وأئمة وزارة الأوقاف لسد العجز في محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026 / 2027م، وأسوة بما كان معمولاً به من قبل ووفقاً للضوابط المنظمة لهذا الشأن؛ أصدر الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، توجيهاته المشددة لجميع الإدارات والمعاهد التابعة للمنطقة بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء سد العجز في المعاهد، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، وجّه مديري الإدارات التعليمية والموجهين بالمنطقة بضرورة تنفيذ المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تفعيل القرار، والتزام الكوادر المستعان بها بالجداول والحصص المقررة، مشدداً على أهمية تضافر كافة الجهود بالمنطقة لتطوير وتحسين مستوى الطلاب في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته بالشكل الذي يليق بمكانة الأزهر الشريف.

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