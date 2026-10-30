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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يوجه بإعادة بناء 19 منزلاً تهدمت جراء انهيار صخري بقرية دير الحديد ببني سويف

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

وجّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات بإعادة بناء 19 منزلًا وتجهيزها وتأثيثها بالكامل في قرية دير الحديد بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود دعم الأسر المتضررة من الانهيار الصخري الذي شهدته القرية، وأسفر عن تهدم عدد من المنازل.

 إعادة بناء 19 منزلاً

وكان اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استقبل  وفد «بيت الزكاة والصدقات» للاتفاق على بدء العمل في إعادة بناء 19 منزلاً بقرية «دير الحديد» التابعة لمركز الفشن في أقصى جنوب المحافظة والممتدة بالضفة الشرقية لنهر النيل في أحضان الجبل، وذلك بعد تعرض القرية لانهيار صخري تسبب في هدم 19 منزلاً.

يشمل المشروع بناء وتجهيز المنازل وتأثيثها بالكامل بكافة الأجهزة الكهربائية اللازمة لتوفير حياة كريمة للسكان، وذلك ضمن أعمال برنامج «ستر وغطاء» لترميم وتأثيث منازل الأُسَر الأَوْلى بالرعاية.

أكد وفد «بيت الزكاة والصدقات» في اللقاء أن البرامج والمبادرات الميدانية تعمل على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، التي يأتي في مقدمتها تقديم المساعدات للأُسَر الأكثر احتياجًا بكافة المحافظات؛ إيمانًا بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [60 التوبة].

التنسيق لتنفيذ عدد من مبادرات

كما شهد اللقاء التنسيق لتنفيذ عدد من مبادرات البيت داخل المحافظة والتي تشمل:

برنامج «سند»: تقديم مساعدات مالية مباشرة للأُسَر الأكثر احتياجًا لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة.

برنامج «رحمة»: تقديم المساعدات للأيتام والمساهمة في دمجهم مجتمعيًّا وتلبية متطلباتهم المعيشية، مع العمل على توفير مصادر رزق مستدامة تضمن خروج أُسَرِهم من دائرة الفقر.

برنامج «فرحة»: المساهمة في تيسير زواج اليتيمات غير القادرات.

برنامج «إطعام»: توزيع العبوات الغذائية وكوبونات الشراء على المستحقين.

دعم حفظة القرآن: توزيع المصاحف والملابس على الطلاب والمُلتحقين بالكتاتيب.

وأشار البيان إلى بدء تنفيذ 300 وصلة مياه نقية للأُسَرِ الأَوْلى بالرعاية في مختلف قرى ونجوع المحافظة، ضمن أعمال برنامج سُقيا الماء.

شيخ الأزهر دير الحديد أحمد الطيب الأزهر بني سويف بيت الزكاة والصدقات

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