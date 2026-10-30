إصابة 12 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس

أصيب 12 فلسطينينا على الأقل، بينهم رجل وزوجته وأطفالهما، اليوم /الجمعة/، في غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المسلخ غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، مساء اليوم الجمعة، المدخل الشرقي الرئيسي لمدينة قلقيلية بالبوابة الحديدية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت بالقرب من المكان، ما تسبب في إعاقة حركة تنقل المواطنين والمركبات.