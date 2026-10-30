تعادل بترول أسيوط والجونة 1-1 في الدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي بترول أسيوط والجونة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الجونة اللاعب مروان محسن في الدقيقة 36 من ركلة جزاء من انطلاق المباراة، بينما سجل هدف بترول أسيوط اللاعب جوشوا إيجاجي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع بترول أسيوط رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ16، بينما رفع الجونة رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز الـ20 والأخير.

تشكيل الجونة أمام بترول أسيوط

حراسة المرمى: إسلام عماد.

خط الدفاع: صامويل أوجو، إسلام أبو سلمة، ألفا توراي، أحمد عيد.

خط الوسط: نور السيد، مايكل أيوك، عمر مجدي، علي الزهدي.

خط الهجوم: أحمد جمال، مروان محسن.

بدلاء الجونة:

أحمد مسعود، أحمد غنيم، يوسف عفيفي، مروان عصام، ديفيد سيموكوندا، تيليكوي، علاء شعبان، صلاح زايد، إسلام هشام.

تشكيل بترول أسيوط أمام الجونة

حراسة المرمى: أمجد يوسف.

خط الدفاع: مصطفى صدفة، جوشوا إيجاجي، أحمد شكري، محمود عوكل.

خط الوسط: فتحي جمال، عبد الرحمن الخميسي، إبراهيم عباس.

خط الهجوم: أحمد يونس، زياد طارق، عبد الرحمن مدحت.