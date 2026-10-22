نجاح جراحة أحمد خالد لاعب بترول أسيوط بعد إصابته بكسر في الساق

أعلنت الناقدة الرياضية ريهام حمدي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها أحمد خالد، لاعب بترول أسيوط، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا، وأبعدته عن الملاعب.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أحمد خالد خضع للجراحة أمس، بعد تعرضه لإصابة عبارة عن كسر في الساق وقطع في رباطين من أربطة القدم.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب مرحلة التعافي والتأهيل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية عودته إلى الملاعب بعد 3 أشهر.

وتلقى أحمد خالد دعمًا ومساندة بعد الإصابة التي تعرض لها، وسط تمنيات بتماثله للشفاء سريعًا والعودة إلى الملاعب في أفضل حالة بدنية وفنية.