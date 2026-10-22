أحمد شوبير يفتح النار على إدارة الأهلي: مفيش حد أكبر من النادي ولازم تستفيقوا

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لإدارة النادي الأهلي، مطالبًا بضرورة تصحيح الأخطاء داخل الفريق الأول لكرة القدم، وفرض الانضباط الإداري، ومنح الفرصة للعناصر الشابة لإثبات قدراتها.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "مفيش حد أكبر من النادي، الأهلي أكبر من الجميع، أكبر من مجلس الإدارة ومن اللاعيبة ومن المدرب ومن كل الدنيا، لازم الكل يبقى عارف كده مفيش حد يتحكم في النادي الأهلي لازم الأمور تمشي بشكل جيد".

وتابع شوبير: "يا جماعة ده وادي دجلة إمبارح بمدرب صغير مصطفى شبيطة بعد رحيل محمد الشيخ، عامل ماتش هايل وهو بـ 10 لاعبين واتعادل مع البنك الأهلي، ونزل المدافع أحمد عابدين إللي مكملش 20 سنة وقدّم مباراة كبيرة مدافع متميز وأدى بشكل أكثر من ممتاز".

وأضاف أحمد شوبير: "عمر سيد معوض ومحمد عبدالله وأقطاي عبدالله ومحمود صلاح فين دول، الولد توفيق محمد ممتاز ولولا الظروف مكنش هيلعب، فين يا جماعة اللاعيبة دي مبقولش تلاعبه بكرة بس حسس الولاد بالأمل هيلعب، هتقولي في الرابطة بس هينزل مش طايق نفسه لازم تخلي اللاعيب يلعب وهو طاير من الفرحة فيه أخطاء لازم تتصلح وتتظبط ولازم النادي يدار بقوة مفيش حد أكبر من النادي وأكبر من مجلس الإدارة وكل واحد يعرف حدود منصبه عشان النادي يمشي صح".

واختتم شوبير: "مجلس إدارة الأهلي لابد أن يستفيق مبكرا ويشوفوا فين الأخطاء، سواء في أي مركز في الملعب أو في أي منصب بالنادي حط أيدك على القصة كلها وسيطر عشان تنجح".