لو جبت جوارديولا.. وليد صلاح الدين: الأهلي لازم يصبر على عموتة واللاعيبة تتحمل المسؤولية

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، ضرورة منح المدرب المغربي الحسين عموتة مزيدًا من الوقت، من أجل تصحيح الأخطاء واستعادة توازن الفريق، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات تلفزيونية: «لو مشيت عموتة وجبت جوارديولا، هل كده اتحلت المشكلة؟ لازم الأهلي يصبر على عموتة شوية ويحاول يصحح الأخطاء».

وأضاف أن هناك أوقاتًا يجب خلالها تحميل اللاعبين مسؤولية تراجع النتائج والأداء، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يوفر العديد من الإمكانات التي تساعد الفريق على النجاح، سواء على مستوى الإدارة أو الميزانية أو انتظام صرف المكافآت، إلى جانب توافر ملعب مميز.

وشدد مدير الكرة السابق بالأهلي على ضرورة تحمّل اللاعبين الجزء الأكبر من المسؤولية داخل الملعب، وعدم اختزال أسباب تراجع الفريق في المدير الفني وحده، مؤكدًا أهمية العمل على تصحيح الأخطاء ومنح الجهاز الفني الفرصة لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، وسط تطلعات لاستعادة الثقة ومصالحة الجماهير عقب التعادل الأخير أمام القناة.