لا يملك أي ابتكار.. ناقد رياضي: عموتة غير جدير بقيادة الأهلي والفريق لن يتطور معه

انتقد الناقد الرياضي محمد أبو علي، المدير الفني للنادي الأهلي الحسين عموتة، عقب تعادل الفريق أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى مدرب يقدم إضافة فنية تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

وكتب محمد أبو علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إدارة الكرة بالأهلي وفرت لهذا عموتة كل شيء، وللأسف هذا المدرب غير جدير بقيادة الفريق، والأهلي يستحق ما هو أفضل منه».

وأضاف الناقد الرياضي منتقدًا الأداء الفني للفريق: «لن يتطور الفريق ولن ينصلح حاله بهذا المدرب اللي معندوش أي ابتكار أو جديد يقدمه».

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار، ليصبح التعادل أو الفوز كافيًا لحسم بطاقة التأهل، وفقًا لنتيجة مباراة الذهاب.