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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يشيد بلاعبي القناة بعد التعادل مع الأهلي: فاجأتمونا

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بالمستوى الذي ظهر به فريق القناة خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن لاعبي القناة قدموا أداءً مميزًا، ونجحوا في إحراج الأهلي رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه «اللعيب»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، موجهًا حديثه إلى مودي شلاطة، لاعب القناة: «مبروك الأداء، وكان الفوز معاكم لحد آخر دقيقة، واستطاع الأهلي إنه يتعادل معاكم بعد مباراة جميلة».

وأضاف أن عبد الناصر محمد قدم أداءً راقيًا، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به لاعبو القناة، ومشيرًا إلى أن الأندية التي تنافس في المراكز المتأخرة تمتلك لاعبين مميزين قادرين على تقديم مستويات قوية، قد تتفوق على أداء لاعبين تتجاوز قيمتهم المالية ملايين الجنيهات.

شلاطة: الفرق بدأت تعمل لنا ألف حساب

من جانبه، أكد مودي شلاطة، لاعب القناة، أن ما يقدمه الفريق يعود إلى توفيق الله، مشيرًا إلى أن أندية الدوري الممتاز تمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانات الجيدة، حتى لو كانت خبراتهم أقل من لاعبي الفرق الأخرى.

وقال شلاطة، خلال البرنامج نفسه، إن مواجهة الأهلي تفرض على الفرق حسابات خاصة، موضحًا أن اللعب بأسلوب هجومي أمامه يختلف عن الاعتماد على الدفاع والهجمات المرتدة، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفريق الأحمر.

وأضاف أن فريق القناة يضم لاعبين يمتلكون خبرات متفاوتة، لافتًا إلى أن أصحاب الخبرة داخل الفريق يساعدون زملاءهم الأقل خبرة، وهو ما ينعكس على الأداء الجماعي خلال المباريات.

شلاطة يكشف كواليس هدف القناة أمام الأهلي

وتحدث مهيب عبد الهادي عن الهدف الذي سجله شلاطة في شباك الأهلي، مشيدًا بطريقة تنفيذه، ومقارنًا إياه بأحد الأهداف الشهيرة في مواجهة ألمانيا وهولندا عام 1990، مؤكدًا أن الهدف عكس حسن التصرف وسرعة اتخاذ القرار داخل الملعب.

ورد شلاطة بأن الهدف جاء بتوفيق من الله، موضحًا أن اللاعب يجد نفسه أحيانًا في موقف يتطلب التصرف السريع، وهو ما حدث خلال اللعبة التي انتهت بهز الشباك.

وأشار لاعب القناة إلى أن فريقه كان قريبًا من تحقيق نتائج أفضل في مبارياته الأخيرة، موضحًا أن مواجهة المصري شهدت إهدار العديد من الفرص، بينما كان الفريق قادرًا أيضًا على تحقيق الفوز أمام الأهلي، لكنه اكتفى بالتعادل.

لاعب القناة: أزمة الهبوط لم تعد موجودة

واختتم شلاطة حديثه بالتأكيد على أن فريق القناة تجاوز مرحلة القلق بشأن الهبوط إلى دوري المحترفين، مشيرًا إلى أن النتائج والأداء اللذين يقدمهما الفريق جعلا المنافسين يتعاملون معه بحذر أكبر.

وقال إن الفرق أصبحت تحسب حساب القناة، في ظل امتلاك الفريق لاعبين قادرين على المنافسة وتقديم مستويات قوية أمام مختلف المنافسين، وهو ما ظهر خلال مواجهته الأخيرة أمام الأهلي، التي انتهت بالتعادل 3-3.

الأهلي الإعلامي مهيب عبد الهادي الدوري المصري فريق القناة

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