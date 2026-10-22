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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يحذر إدارة الأهلي من استمرار عموتة: لا يجب تكرار أخطاء الماضي

الاهلي
الاهلي
علا محمد

حذر الإعلامي أمير هشام مسؤولي النادي الأهلي من الاستمرار في تجربة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، في ظل تراجع أداء الفريق وتعدد الأخطاء الفنية منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للموقف واتخاذ قرارات سريعة لتصحيح المسار.

وقال هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي خاض عددًا من المباريات منذ انطلاق الموسم، يقترب من تسع مواجهات وفق تقديره، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية هذه الفترة لتقييم عمل المدير الفني والوقوف على قدرته على تنفيذ أفكاره.

وأشار إلى أن التعادل بنتيجة 3-3 أمام القناة يمثل جرس إنذار للفريق، خاصة أن الأهلي كان قريبًا من الخروج بنتيجة أسوأ، معتبرًا أن الحصول على نقطة التعادل جاء في ظل أخطاء دفاعية واضحة ومشكلات فنية تحتاج إلى معالجة عاجلة.

وأضاف أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، لكن ذلك لم ينعكس بصورة كافية على الأداء الجماعي، في ظل عدم الاستقرار على تشكيل ثابت، وغياب الانسجام المطلوب في العديد من المباريات.

وشدد أمير هشام على أن غياب الروح والإصرار في بعض الفترات قد يرتبط، بحسب رؤيته، بعدم وضوح الاستراتيجية الفنية، موضحًا أن مسؤولية المدير الفني لا تقتصر على اختيار اللاعبين، وإنما تمتد إلى بناء هوية واضحة للفريق وتوظيف العناصر المتاحة بالشكل الأمثل.

وأكد أن الإدارة بذلت جهودًا كبيرة لتدعيم الفريق، لكن هذه الجهود تحتاج إلى قيادة فنية قادرة على استثمار الإمكانات المتاحة، محذرًا من أن التأخر في معالجة الأخطاء قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات سابقة دفع الأهلي ثمنها في مواسم ماضية.

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن تصحيح المسار يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار، وعدم السماح للمكابرة بأن تكون سببًا في استمرار وضع لا يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام الأهلي الحسين عموتة عموتة

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