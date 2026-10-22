طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

تحدث الإعلامي أمير هشام عن حالة الجدل التي أحاطت بالمدير الفني للأهلي الحسين عموتة خلال مواجهة القناة، عقب التعادل بنتيجة 3-3 في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن بعض التصرفات والمواقف التي ظهرت خلال المباراة وبعدها قد تفتح المجال لتساؤلات بشأن طبيعة العلاقة داخل الجهاز الفني والإداري.

وقال هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن عموتة ظهر منفعلًا خلال اللقاء، كما أشار إلى لقطة جمعته بوائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والتي جرى السؤال عنها خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وأوضح أن وائل جمعة يمتلك خبرات كبيرة ورؤية فنية بحكم تاريخه في كرة القدم، معتبرًا أن وجوده في موقع المسؤولية يمنحه دورًا مهمًا في متابعة شؤون الفريق وإبداء وجهة نظره في الأمور التي تدخل ضمن صلاحياته.

وأضاف أن طريقة تعامل المدير الفني مع بعض المواقف قد تمنح الصحفيين والإعلاميين مساحة لطرح تساؤلات بشأن وجود خلافات أو أزمات داخل الفريق، وهو ما لا يحتاج إليه الأهلي في المرحلة الحالية، خاصة مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية المحيطة بالنادي.

وتطرق أمير هشام إلى صورة ظهر فيها عموتة وهو يدون بعض الملاحظات، مشيرًا إلى أن المشهد أثار لديه تساؤلات بشأن مدى استفادة المدير الفني من أعضاء جهازه المعاون.

كما أشاد بياسر رضوان، المدرب المساعد، واصفًا إياه بأنه من أصحاب القدرات الفنية المميزة، ومعتبرًا أن الاستفادة من خبراته والتشاور معه بصورة أكبر قد يحققان إضافة للجهاز الفني.

واختتم هشام حديثه بالتأكيد على أهمية وضوح الأدوار والتواصل داخل الجهاز الفني، بما يضمن التركيز على تطوير الأداء ومعالجة الأخطاء، بعيدًا عن أي مواقف قد تثير الجدل حول استقرار الفريق.