خيتافي يخطط لضم راموس في صفقة مفاجئة

كشف الإعلامي أمير هشام عن دخول سيرخيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، دائرة اهتمامات نادي خيتافي، في ظل رغبة اللاعب المخضرم في العودة إلى الملاعب الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

سيرخيو راموس

وأوضح أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خيتافي يدرس إمكانية التعاقد مع راموس، في خطوة قد تعيد المدافع الإسباني إلى أجواء المنافسات الأوروبية مجددًا.

ويمتلك راموس خبرات كبيرة على مستوى كرة القدم الأوروبية، بعدما حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته، أبرزها مع ريال مدريد، الذي توّج معه بألقاب محلية وقارية، إلى جانب تتويجه بكأس العالم 2010 وبطولة كأس الأمم الأوروبية مرتين مع منتخب إسبانيا.