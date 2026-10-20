الأهلي بقى يجيلك لحد عندك.. بركات وسعد يروجان لفرع الأهلي بالمنصورة بطريقة طريفة

روّج محمد بركات وسعد سمير، نجما الأهلي السابقان، لعضوية النادي الأهلي في فرع المنصورة الجديدة، من خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إطار الترويج للفرع الجديد الذي يمثل إضافة لعشاق القلعة الحمراء في منطقة الدلتا.

وظهر بركات وسعد سمير في الفيديو الدعائي وهما يتبادلان الحديث بطريقة كوميدية حول فكرة حجز العضوية في فرع المنصورة الجديدة، حيث قال بركات لسعد سمير: «أنا وأنت أول اتنين من اللعيبة القديمة نيجي هنا، جبرت معانا».

وأضاف بركات مازحًا: «بقولك إيه، أنا عاوز أطلع برا القاهرة في مكان تاني»، ليرد عليه سعد سمير متسائلًا: «برا فين؟»، قبل أن يفاجئه بركات بقوله: «برا القاهرة، احجز في فرع المنصورة الجديدة».

واعتقد سعد سمير في البداية أن بركات يتحدث عن الاحتراف خارج مصر، ليرد ضاحكًا: «أنا افتكرتك عاوز تحترف برا ولا حاجة»، في مشهد طريف تفاعل معه نجما الأهلي السابقان خلال الإعلان.

وأكد بركات وسعد سمير، خلال الفيديو، أهمية وصول خدمات النادي الأهلي إلى جماهيره في مختلف المناطق، قائلين: «النادي الأهلي عمل ميزة حلوة أوي دلوقتي، إن هو بقى يجيلك لحد عندك».

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي تعليقًا على الفيديو: «مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة حلم كبير يتحقق لعشاق نادي القرن في الدلتا»، داعيًا الجماهير إلى تسجيل بياناتها وحجز عضويتها في فرع النادي بالمنصورة الجديدة.

ويأتي الإعلان في إطار سعي الأهلي للترويج لفرعه الجديد، وتوسيع نطاق وجوده الجغرافي بما يتيح لجماهيره في الدلتا فرصة الاستفادة من خدمات النادي والانضمام إلى عضويته دون الحاجة إلى التوجه إلى القاهرة.