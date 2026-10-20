يمنى عياد تحصد برونزية الملاكمة ببطولة أفريقيا للنخبة في نيروبي

توجت يمنى عياد، لاعبة المنتخب المصري للملاكمة، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كجم ببطولة أفريقيا للنخبة، المقامة حاليًا في العاصمة الكينية نيروبي، لتضيف ميدالية جديدة إلى سجل الملاكمة المصرية على المستوى القاري.

وقدمت البطلة المصرية أداءً قويًا خلال منافسات البطولة، في ظل المنافسة مع نخبة من أبرز الملاكمات في القارة الأفريقية، لتنجح في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزنها.

ويأتي تتويج يمنى عياد ليعزز حضور الملاكمة النسائية المصرية في البطولات القارية، ويمنح لاعبات المنتخب دفعة معنوية قبل الاستحقاقات المقبلة، في إطار السعي لمواصلة المنافسة على منصات التتويج الأفريقية والدولية.