هاني أبو ريدة يشرف على استئناف عقوبات فيفا ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

كشف مصدر بمنتخب مصر أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، لم يتدخل في ملف الاستئناف على العقوبات التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحق التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى جانب مصطفى زيكو، مؤكدًا أن الملف يتولاه اتحاد الكرة والشؤون القانونية.

حسام حسن

ونقلت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصريحات مصدر بمنتخب مصر، أوضح خلالها أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتولى بنفسه الإشراف على ملف الاستئناف ضد العقوبات الصادرة من فيفا.

وأكد المصدر أن حسام حسن لم يتدخل في هذا الملف نهائيًا، وأن ما تردد بشأن تدخله في إجراءات الاستئناف عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن المدير الفني ترك الأمر بالكامل لاتحاد الكرة والشؤون القانونية، كما حدث منذ بداية الأزمة.

وأضاف أن هذا النهج اتبعه الاتحاد منذ أن طلب فيفا الحصول على حيثيات الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين، موضحًا أن الإجراءات المتعلقة بالملف تخضع لإشراف اتحاد الكرة والجهات القانونية المختصة.