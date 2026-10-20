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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالقوة الضاربة.. زيزو والشحات وبن شرقي على رأس قائمة الأهلي لمباراة القناة

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة القناة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

قائمة الأهلي لمواجهة القناة

ضمت قائمة الأهلي كلًا من: محمد الشناوي، مروان، مصطفى شوبير، حسين الشحات، حمزة، عمر الساعي، ياسين، أشرف بن شرقي، أشرف داري، أفشة، عيد، علي محمود، هادي، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، محمد توفيق، أحمد رضا، أحمد سيد زيزو، بنجديدة، كريم فؤاد، منصف بقرار، محمد هاني، وأكرم توفيق.

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والقناة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والقناة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شاشتها.

الأهلي يبحث عن الفوز أمام القناة

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على القناة ومواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، مستفيدًا من خوض المباراة على استاد القاهرة الدولي.

في المقابل، يطمح فريق القناة إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

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