محمد عبدالجليل: الأهلي مطالب بالبحث عن بديل لعموتة وفرض عقوبات على اللاعبين

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يمر بفترة صعبة، منتقدًا أداء عدد من اللاعبين وقرارات المدير الفني حسين عموتة، مطالبًا إدارة النادي باتخاذ إجراءات حاسمة عقب التعادل مع القناة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: "بن شرقي اتقطعت منه الكورة مرتين، وعموتة واقف بيتفرج عليه وهو بيرقص من غير رد فعل، وبن شرقي لا بيضغط ولا بيدافع ولا بيهاجم، وإمام متكتف ومش عارف يلعب".

وأضاف: "ما حدث بين حسين عموتة ووائل جمعة لا يليق بالنادي الأهلي".

وتابع: "أنا عايز أعتذر لعلي معلول، لأن اللاعبين الموجودين حاليًا مش بييجوا ربع كفاءة اللاعبين اللي كانوا موجودين قبل كده".

وواصل تصريحاته قائلًا: "لاعيبة فريق القناة بثمن لاعب واحد من الأهلي".

وعن مستقبل المدير الفني، قال عبدالجليل: "مصير عموتة في الأهلي غير واضح، والأهلي لازم يبحث عن بديل من دلوقتي، ولازم تكون فيه وقفة مع اللاعبين".

وأضاف: "بن شرقي وزيزو لازم يقعدوا على الدكة، وطريقة عموتة عاملة قيود على أداء إمام عاشور، وعمر الساعي وإمام شبه بعض في الأداء".

واختتم محمد عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة اللاعبين، قائلًا: "الأهلي لازم يوقع خصم كبير جدًا على اللاعبين بعد التعادل مع القناة".