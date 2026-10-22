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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يهاجم عموتة بعد التعادل أمام القناة: الأهلي أكبر من التجارب

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
علا محمد

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تصريحات الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن تأخر إجراء التبديلات خلال مواجهة القناة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عموتة للأسف لم يكن موفقًا في إجاباته عن تأخير تغيير اللاعبين، والنادي الأهلي فريق عالمي مش محتاج مشاريع وبناء فرق، الأهلي بيشتري وعنده أحسن لاعبين».

وأضاف: «المشاريع لما يكون نادي معندوش أسماء ونجوم ولاعبي الصف الأول، ويكون بيحاول يعمل فريق بأقل القليل، النادي الأهلي أكبر بكتير من إن أي مدير فني يعمل تجارب، الفريق اليوم كان خارج التوقعات للأسف».

الأهلي يتعادل مع القناة في الدوري

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، بعدما شهد اللقاء إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى حسم تأهله للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار.

فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق سموحة الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي الأهلي الدوري المصري الممتاز

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