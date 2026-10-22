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بنعافر عشان مانخسرش.. إعلامي يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: لا بتلعب ولا بتكسب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنعافر عشان مانخسرش.. إعلامي يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: لا بتلعب ولا بتكسب

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

شن الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وعبر محمد فارس عن استيائه من أداء الفريق، مؤكدًا أن الجماهير كانت تتحمل تراجع المستوى في الفترة الماضية مقابل تحقيق الانتصارات، لكن الوضع أصبح أكثر صعوبة بعد فقدان النقاط أمام القناة.

وكتب فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الناس كانت مستحملة إننا مش بنلعب كورة عشان أهو بنكسب.. النهارده لا بتلعب ولا بتكسب».

وأضاف: «بجد عايز مبرر واحد فنيًا يخلينا نتعادل مع القناة، لا ونبقى لحد +90 بنعافر عشان بس منخسرش. يا ريتك عامل ماتش على القناة ومضيع، لا لا ده أنت للدقيقة 90 محاولات القناة الناجحة على الجول بتاعك أكتر».

محمد فارس يطرح تساؤلات بشأن اختيارات عموتة

ووجّه مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» عدة تساؤلات إلى الحسين عموتة بشأن اختياراته الفنية ومشاركة بعض اللاعبين، متوقفًا عند معيار الجاهزية البدنية والفنية في تحديد التشكيل الأساسي.

وتساءل فارس عن مدى أحقية إمام عاشور في المشاركة أمام القناة من الناحيتين الفنية والبدنية، وكذلك موقف مروان عطية، مشيرًا إلى مستواه خلال مواجهة كيتارا الأوغندي.

كما انتقد استمرار الاعتماد على ياسين مرعي بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة كيتارا، متسائلًا عما إذا كان محمد عبد الله أقل مستوى من زيزو داخل الملعب.

رسالة غاضبة من محمد فارس للاعبي الأهلي

وواصل الإعلامي انتقاداته، معتبرًا أن أداء الفريق يثير تساؤلات بشأن مدى إدراك اللاعبين لحجم الأزمة التي يمر بها الأهلي، خاصة بعد الموسم الماضي، الذي وصفه بالكارثي.

وقال فارس: «بس السؤال الأهم بجد هو الفريق ده مش حاسس ولا مدرك هو عمل فينا إيه الموسم اللي فات!!! هل مش مستوعبين الوضع اللي إحنا فيه بعد موسم كارثي؟».

ووجّه رسالة مباشرة للاعبين، مطالبًا إياهم بالقتال من أجل قميص الأهلي وجماهيره، وتعويض ما حدث في الموسم الماضي، مضيفًا: «يا باشا لو مش هتلعب عشان التيشيرت ده.. لو مش عشان الجمهور ده، لو معندكش شوية انتماء تحاول تعوض بيهم الجمهور عن الموسم اللي فات.. يا أخي ده أنت لو حتى محترف وبس وبتلعب عشان العقود والإعلانات، طيب أنا موافق بس اديني حقي بيهم».

واختتم محمد فارس حديثه بالتشكيك في قدرة الفريق على تقديم ما يطمئن الجماهير، متسائلًا عن مدى ملاءمة فكر المدير الفني وروح اللاعبين للمنافسة، قائلًا: «والأهم هل ده تفكير مدرب ودي روح لعيبة قادر تراهن عليهم كمشجع.. الإجابة تزعل أوي».

الأهلي يفقد نقطتين في سباق الدوري

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه.

الإعلامي محمد فارس في ضهر الأهلي الأهلي الحسين عموتة القناة الدوري المصري الممتاز

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