جمال الزهيري: دفاع الأهلي أزمة مستمرة.. وعموتة مطالب بتصحيح المسار

أكد جمال الزهيري أن تعادل الأهلي أمام القناة كشف عن استمرار عدد من المشكلات الفنية داخل الفريق الأحمر، في مقدمتها الأخطاء الدفاعية وعدم الاستقرار على التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أن المدير الفني عموتة لا يزال تحت الاختبار، ولم ينجح حتى الآن في معالجة جميع أزمات الفريق.

وقال الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي فقد نقطتين بالتعادل أمام القناة، في ظل حاجة الفريق إلى تحقيق الانتصارات ومواصلة المنافسة، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه المنافس أظهر بعض أوجه القصور التي لا تزال تؤثر على مستوى الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن الخط الدفاعي للأهلي يمثل إحدى أبرز المشكلات التي لم يتمكن عموتة من علاجها حتى الآن، في ظل استمرار الأخطاء التي تمنح المنافسين فرصًا للوصول إلى المرمى، وهو ما يتطلب مزيدًا من العمل الفني خلال الفترة المقبلة.