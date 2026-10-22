الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن استقرار إدارة النادي على استمرار المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في منصبه خلال الفترة المقبلة، رغم حالة الغضب التي سيطرت على المسؤولين عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لا تتجه إلى اتخاذ قرار بإقالة عموتة في الوقت الحالي، لكنها تعتزم مناقشته بشأن الأسباب التي أدت إلى تذبذب مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة، في ظل تراجع الأداء وظهور العديد من الأخطاء التي أثرت على النتائج.

وتسعى إدارة النادي إلى الوقوف على أسباب تراجع المستوى الفني، ومعرفة مدى قدرة الجهاز الفني على تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن طموحات الأهلي تتطلب المنافسة بقوة على جميع البطولات وتحقيق نتائج تتناسب مع إمكانات الفريق.

عقوبات منتظرة على لاعبي الأهلي

وأضاف المصدر أن هناك اتجاهًا داخل النادي الأهلي لفرض عقوبات على عدد من اللاعبين، في ظل حالة عدم الرضا عن الأداء الذي ظهر به الفريق أمام القناة، بعدما أهدر الأهلي فرصة تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل بنتيجة 3-3.

وتدرس إدارة الكرة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق بعض اللاعبين، قد تصل إلى إبعاد عدد منهم عن التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة، في إطار مساعيها لإعادة الانضباط إلى الفريق وتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات أفضل.

وترى الإدارة أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجهاز الفني وحده، بل يتحمل اللاعبون جانبًا كبيرًا من مسؤولية تراجع الأداء، وهو ما يدفعها إلى التحرك من أجل معالجة الأخطاء واستعادة شخصية الأهلي داخل الملعب.

إلغاء راحة اللاعبين واجتماع مرتقب مع وائل جمعة

وفي السياق نفسه، قرر مسؤولو الأهلي إلغاء إجازة الفريق المقررة اليوم، مع الاتجاه لعقد اجتماع مهم مع اللاعبين والجهاز الفني، بحضور وائل جمعة، لمناقشة أسباب التعادل الأخير وتراجع مستوى الفريق.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مصارحة بشأن الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة، مع التأكيد على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل على تحسين الأداء والنتائج في المرحلة المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي رد فعل الإدارة بعد التعادل أمام القناة، وسط مطالب بضرورة تصحيح المسار سريعًا واستعادة الانتصارات، في ظل رفض استمرار نزيف النقاط وتراجع المستوى الفني للفريق.