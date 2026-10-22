الأهلي يدرس إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع القناة وعموتة خارج دائرة الحساب| خاص

تتجه إدارة الكرة بالنادي الأهلي إلى اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل المثير الذي حققه الفريق أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي شهدت استقبال الفريق الأحمر ثلاثة أهداف، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل النادي بسبب تراجع الأداء وعدم تحقيق النتائج المنتظرة.

كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن وجود اتجاه لإيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لحين تحسن الأداء والنتائج خلال المباريات المقبلة، في ظل عدم رضا المسؤولين عن المستوى الذي ظهر به الفريق مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن التحرك المنتظر لن يرتبط بتحقيق الانتصارات فقط، وإنما يتطلب أيضًا ظهور اللاعبين بمستوى فني يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره، خاصة أن تراجع الأداء أصبح محل نقاش داخل إدارة الكرة.

وأشار المصدر إلى أن هناك قناعة لدى مسؤولي إدارة الكرة بالنادي الأهلي بأن جانبًا كبيرًا من الأزمة الحالية يعود إلى تقصير اللاعبين، وهو ما يدفع الإدارة إلى التفكير في اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة الانضباط وتحفيز عناصر الفريق على تقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف أن المدير الفني عموتة ليس في الوقت الحالي محل مساءلة أو محاسبة عقب كل مباراة، إذ ترى الإدارة أن التعامل مع الجهاز الفني يجب أن يكون وفق رؤية شاملة، بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي قد تصدر نتيجة التعثر في مواجهة واحدة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة جلسة مهمة بين عموتة ووائل جمعة ولاعبي الأهلي، بهدف مناقشة أسباب تراجع المستوى والوقوف على الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة القناة.

وتأتي الجلسة في إطار محاولة احتواء الموقف وإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق، مع التأكيد على ضرورة تحمل اللاعبين مسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى استعادة الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى تقديم المستويات التي تتناسب مع مكانته، في ظل الضغوط المتزايدة بعد التعادل الأخير، الذي أعاد فتح ملف الأداء ومدى قدرة اللاعبين على تنفيذ متطلبات الجهاز الفني.