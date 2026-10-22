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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عيب يا بهوات اتكسفوا.. علاء ميهوب يهاجم لاعبي الأهلي بعد التعادل مع القناة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

شن علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي شهدت تراجعًا واضحًا في أداء الفريق، وفقدانه نقطتين جديدتين في مشوار المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعرب ميهوب عن استيائه الشديد من المستوى الذي ظهر به لاعبو الأهلي خلال اللقاء، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه الفريق لا يتناسب مع قيمة النادي أو الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون، خاصة في ظل الفارق المادي والفني المفترض بينهم وبين لاعبي القناة.

وتساءل نجم الأهلي السابق عن اللاعب الذي يستحق الحصول على لقب الأفضل في صفوف الفريق خلال المباراة، في إشارة إلى غياب الأداء المميز من جميع اللاعبين، سواء العناصر الأساسية أو البدلاء الذين شاركوا خلال اللقاء.

وقال ميهوب في تصريحاته: «عايز حد يقولي بس مين كان نجم في الأهلي النهارده؟ عايز تكسب إزاي ومفيش ولا لاعب كويس عندك أصلًا، بما فيهم التغييرات؟».

وواصل ميهوب انتقاداته اللاذعة للاعبي الأهلي، مشددًا على أن ما حدث في المباراة لا يليق بفريق بحجم القلعة الحمراء، في ظل الرواتب والعقود المالية الكبيرة التي يحصل عليها اللاعبون، مقارنة بلاعبي القناة الذين ينافسون في دوري الدرجة الثانية.

وأضاف: «أنتوا لعيبة بملايين، وقدامكم لعيبة بتلعب درجة ثانية ومحدش عارفهم، لا معلش بقى في اللي هقوله، اتكسفوا على دمكم».

وأكد أن التعادل بهذه الصورة يمثل إساءة لقيمة الأهلي وتاريخه، مشيرًا إلى أن الجماهير تنتظر من اللاعبين تقديم مستويات تتناسب مع حجم النادي وطموحاته، بدلًا من الظهور بهذا الشكل الذي أثار غضب الجماهير.

وخص علاء ميهوب إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بجانب من انتقاداته، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، رغم تجديد عقده مع النادي وحصوله على اهتمام كبير.

وقال ميهوب إن إمام عاشور لم يقدم الإضافة المنتظرة خلال آخر مباراتين، واصفًا ظهوره داخل الملعب بأنه أشبه بضيف الشرف، في إشارة إلى غياب تأثيره عن أداء الفريق.

واختتم ميهوب انتقاداته بالتأكيد على أن الأهلي الذي ظهر أمام القناة لا يشبه الفريق الذي اعتادت الجماهير رؤيته، قائلًا إن ما حدث لا يليق باسم النادي، مضيفًا: «لا دي مش لعيبة الأهلي اللي كانوا في الملعب النهارده، الأهلي عمره ما كان كده».

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