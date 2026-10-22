عبدالناصر محمد: الأهلي لم يطلب ضم إبراهيم سامي.. والعقود في القناة لا تتجاوز 5 ملايين

كشف عبدالناصر محمد، المدير الفني لنادي القناة، كواليس استعداداته قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل 2-2، موضحًا طريقة تعامله مع لاعبيه وكيف نجح في استغلال أخطاء الدفاع وإغلاق المساحات أمام لاعبي الفريق الأحمر.

وقال عبدالناصر محمد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "قلت للاعيبة اطلعوا رجالة من الملعب، ومش مهم النتيجة، وكانوا رجالة".

وأضاف: "كنت بحاول أقفل على مفاتيح لعبهم، بن شرقي وإمام، وكنا قافلين عليهم، ومفيش غير زيزو كان بيحاول يدخل لوحده عشان يدي لهاني يجيب جول، وكنت مكلف واحد يمسك زيزو".

وتابع: "بين الشوطين اتكلمت معاهم وقلت لهم إن شاء الله هنتعادل، وحازم أبو سنة بينفذ التعليمات كويس أوي".

وأوضح المدير الفني للقناة: "أغلقت المساحات على الأهلي، ونجحنا في استغلال أخطاء الدفاع".

وكشف عن كواليس تحفيز أحد لاعبيه، قائلًا: "استفزيت شلاطة وقلت له إن عموتة قال إنه عامل حساب أبو سنة وحد تاني، ومذكرش اسمك وتجاهلك، فقال لي: أنا هعمل ماتش العمر".

وأضاف: "أنا لعبت على التحويلات، وقلت لشعبان العب على الطويلة، من خلال متابعتي للمباريات، وقلت لهم إن دفاع الأهلي بيغلط كتير أوي".

وعن الأوضاع المالية داخل النادي، قال: "العقود اللي عندي أقصى حاجة 5 ملايين جنيه".

وتابع: "الحمد لله الأداء كويس جدًا، ولكن النتائج مش مساعدانا، وكنا جبنا هدفًا شرعيًا في طلائع الجيش واتلغى".

واختتم عبدالناصر محمد تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي للتعاقد مع إبراهيم سامي، مدافع الفريق".