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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة: بيراميدز سيتوج بالدوري بفارق 15 نقطة عن الأهلي

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
رباب الهواري

انتقد أحمد حمودة، نجم نادي المقاولون العرب السابق، المستوى الذي يقدمه النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يعاني من تراجع واضح في الأداء، كما رشح بيراميدز بقوة للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال حمودة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن الأهلي يقدم مستويات سيئة منذ فترة طويلة، موضحًا أنه يشعر بأن الفريق لا يزال يعيش أجواء الموسم الماضي.

وأضاف أن الأهلي لم يواجه معظم الفرق المنافسة على لقب الدوري حتى الآن، باستثناء الزمالك، ورغم ذلك لم تكن النتائج أو المستويات التي يقدمها الفريق جيدة، مشيرًا إلى أن القناة قدم مباراة ممتازة أمام الأهلي وكان الطرف الأفضل، وهو ما يستدعي وقفة لاستعادة المستوى المطلوب.

وتحدث حمودة عن إمام عاشور، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين قدرة على صناعة الفارق مع الأهلي، لكن مستواه الحالي يثير العديد من علامات الاستفهام.

وعن الزمالك، أشار نجم المقاولون العرب السابق إلى أن أداء القناة أمام الأهلي كشف بعض نقاط الضعف لدى الفريق الأبيض، مضيفًا أن بيراميدز كان بإمكانه تحقيق فوز كبير على بترول أسيوط لو واجهه بدلًا من الزمالك.

وفيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري، توقع حمودة تتويج بيراميدز بالبطولة بفارق لا يقل عن 15 نقطة عن أقرب منافسيه، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة متكاملة من اللاعبين ويعد مرشحًا قويًا لحصد اللقب.

وأشاد بقدرات موكوينا الفنية، موضحًا أنه يجيد قراءة الملعب وإجراء التغييرات المناسبة، كما أكد أن بيراميدز فريق منظم للغاية ويتطور مستواه من مباراة إلى أخرى.

واختتم حمودة تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز قادر على الفوز أمام الأهلي والزمالك بسهولة، في ظل المستوى الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الحالية.

الاهلي بيراميدز دورى أورا أخبار الرياضة

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