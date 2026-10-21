بث مباشر لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري

طتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لمتابعة مباراة الأهلي والقناة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته وملاحقة بيراميدز على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الماضية، قبل انتصاره على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يطمح فريق القناة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل الطموحات الكبيرة في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي والقناة اليوم

تقام مباراة الأهلي والقناة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط تطلعات جماهير الأهلي لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة بث مباشر

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي والقناة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا عبر قناة أون سبورت الأولى عالية الجودة.

معلق مباراة الأهلي والقناة

يتولى المعلق الرياضي محمد الكواليني مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والقناة، عبر شاشة قناة أون سبورت الأولى، لمواكبة تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ترتيب الأهلي والقناة في الدوري المصري

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته وتقليص الفارق مع بيراميدز، الذي يتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة من 7 مواجهات.

في المقابل، يحتل فريق القناة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في 4 مباريات، مقابل خسارة واحدة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام القناة

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، عمر الساعي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

حكم مباراة الأهلي والقناة

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي والقناة إلى الحكم محمود ناجي، ويعاونه هاني خيري ومحمد عاطف، فيما يتولى مبروك نبيل مهمة الحكم الرابع.

ويضم طاقم التحكيم المساعد لتقنية حكم الفيديو كلًا من خالد جمال والسيد شعبان، لمراجعة الحالات التحكيمية التي تستدعي التدخل خلال أحداث المباراة.

وتترقب جماهير الأهلي المواجهة لمعرفة مدى قدرة الفريق على حصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على بيراميدز في سباق المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.