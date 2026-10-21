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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد السويس بتروجيت في بطولة الدوري المصري

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام

يواجه فريق سيراميكا كليوباترا منافسه منتخب السويس بتروجت، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس اللقاء المرتقب بين سيراميكا كليوباترا وبتروجت، حيث يسعى الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد 3 نقاط في مشوار المنافسة على لقب البطولة.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد منتخب السويس بتروجت

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد هيئة قناة السويس.

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 12 نقطة فيما جاء فريق السويس بروجيت في المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.

سيراميكا كليوباترا منتخب السويس بتروجت بتروجت الدوري المصري استاد هيئة قناة السويس

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