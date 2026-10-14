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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا كليوباترا ينفي توقيع عقوبة مضاعفة على اللاعبين بعد الخسارة أمام بيراميدز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور على عدم توقيع نادي سيراميكا كليوباترا عقوبة مضاعفة على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز برباعية في الدوري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: نادي سيراميكا كليوباترا قال أنه لا يتعامل بالاهواء ولا بالقطعة والنادي يطبق اللائحة دائمًا على اللاعبين سواء في حالة الفوز أو الخسارة.

وأتم المصدر حديثه أن المصدر نفى تماما توقيع أي عقوبة مضاعفة على اللاعبين مؤكدا على توقيع اللائحة بشكل طبيعي.

بيراميدز يتصدر الدوري

انتزع فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ بعدما حقق انتصارًا عريضًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2026-2027.

وبهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متقدمًا على الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 13 نقطة.

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